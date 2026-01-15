Borsada olan yine küçük yatırımcıya oldu

Küçük yatırımcılar için halka arz süreci bir kez daha hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ekim 2023'te halka arz olan araç kiralama şirketi Borlease Otomotiv, borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, hisselerde yüzde 90'ı aşan çöküşe ve binlerce yatırımcının zararına yol açtı.

4.2 MİLYON YATIRIMCI ETKİLENDİ

2023 yılında 1.3 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştiren Borlease'e 4.2 milyon yatırımcı katılmıştı. Şirket, 2 Aralık'ta borç yapılandırmasına gideceğini, 9 Ocak'ta ise vadesi gelen bir tahvilin ödemesini yapamadığını duyurdu. Ardından gelen borç ödeyememe açıklamasıyla hisseler sert düşüş yaşadı.

SPK'NIN ROLÜ SORGULANIYOR

Yaşanan gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetim ve onay süreçlerini yeniden tartışmaya açtı. Bir yatırımcı, 700 bin lira kaybettiğini iddia ederek hem SPK'yı hem de borsa yönetimini eleştirdi.

'HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIMI SORGULANMALI'

Sözcü’nün haberinde yer alan bilgilere göre Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Halka arz sürecinde de şirketin yüksek borçları dikkat çekmiş ve halka arzın büyük ölçüde bu borçları ödemek için kullanılacak olması bir miktar endişe ile karşılanmıştı" dedi. Dükkancık, SPK ve borsa yönetiminin, şirketlerin halka arz gelirlerini nasıl kullanacağını daha iyi sorgulaması gerektiğini vurguladı.

'ÇÜRÜK YUMURTALAR TEMİZLENMELİ'

Ekonomist Emrah Lafçı ise SPK'nın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Lafçı, "Çürük yumurtalar varsa ortaya çıkarılmalı. Son 4-5 yılda SPK hakkında çıkan haberler malum. SPK zor bir miras devraldı ama cesur hareket etmeleri gerekir" şeklinde konuştu. Lafçı, yatırım fonlarındaki düzensizlikler hakkında açıklama yapıp ceza kesmeyen SPK'ya da eleştiri yöneltti. Yaklaşık 130 şirketin halka arz kuyruğunda beklediği bu dönemde, denetim mekanizmalarının etkinliği bir kez daha önem kazandı.