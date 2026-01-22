Trump’ın geri adımı piyasaları uçurdu

Trump’ın geri adımı piyasaları uçurdu
ABD Başkanı Trump'ın Grönland konusunda yeni tarifeleri uygulamayacağını açıklaması, New York borsasında güçlü bir yükselişi tetikledi.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland anlaşmazlığına ilişkin yatıştırıcı açıklamalarının ardından güçlü bir yükselişle kapandı. Trump'ın planlanan yeni gümrük tarifelerini uygulamayacağını duyurması, piyasalardaki risk algısını düşürdü.

DOW JONES 500 PUAN ÜZERİNDE ARTIŞ KAYDETTİ

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanı aşan bir artışla yüzde 1,21 yükselerek 49.076,98 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 6.875,62 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,18 kazançla 23.224,83 puana çıktı.

TRUMP'IN DAVOS AÇIKLAMALARI GERİLİMİ AZALTTI

Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Grönland konusundaki tutumunu netleştirdi. Bölgenin kontrolünü ele almak için "güç kullanmayacağını" ifade eden Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland ve Arktik Bölgesi'nin geleceğine dair bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını açıkladı.

1 ŞUBAT TARİFELERİ UYGULANMAYACAK

Trump, bu gelişme kapsamında, Avrupa ülkelerine yönelik olarak 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını bildirdi. Başkan daha önce, Danimarka, Norveç ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden ithal edilen mallara yönelik yeni tarifeleri duyurmuştu.

FED ÜYESİNİN GÖREVDEN ALINMASI DAVASI İZLENDİ

Öte yandan, ABD Yüksek Mahkemesi'nde görülen bir dava da piyasa katılımcılarınca takip edildi. Davada, Başkan Trump'ın Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi tartışıldı. Yargıç Brett Kavanaugh, başkanın yargı denetimi olmadan böyle bir yetki kullanmasının "Fed'in bağımsızlığını zayıflatacağı, hatta paramparça edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

