Borsa İstanbul dünyanın tersine gitti!
Borsa İstanbul 2026’ya fırtına gibi girdi. Küresel piyasalar gerilimle sarsılırken, Borsa İstanbul yeni yılın 13 işlem gününün 12’sinde rekor kırdı.

Küresel piyasalarda jeopolitik krizler ve ticaret savaşları nedeniyle risk iştahı zayıf seyrederken, Borsa İstanbul dünya piyasalarından pozitif ayrışarak yükselişini sürdürüyor. BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana geçen 13 işlem gününün 12’sini rekorla kapatarak 13 bin puan sınırına dayandı.

BİR YILLIK GETİRİ İKİ HAFTADA YAKALANDI

Piyasa verilerine göre, Borsa İstanbul 100 endeksi 2026’nın ilk 13 gününde yaklaşık yüzde 14,5 oranında değer kazandı.

Bu yükselişin çarpıcı yanı ise endeksin 2025 yılının tamamındaki getirisinin yüzde 15 civarında kalmış olması. Yani borsa, geçen yılın toplam kazancını neredeyse iki haftalık bir sürede yakaladı.

KAR SATIŞLARINA DİKKAT

Ekonomim'den Şenay Zeren'in haberine göre bu denli hızlı bir yükselişin ardından piyasanın bir "düzeltme" yapmasının sağlıklı olabileceğini belirterek kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

KRİTİK SEVİYE: 12.600 DESTEĞİ

TEKNİK ANALİZLERDE 12.870 seviyesindeki dolar bazlı zirve noktası ana direnç olarak izleniyor.

Destek Yatırım tarafından paylaşılan nota göre, 12.600 puan seviyesi kısa vadeli en kritik destek noktası konumunda.

Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, borsada kısa vadeli bir gerileme sürecinin başlaması bekleniyor. Endekste 12.900 ve 13.000 puanlar ise yeni rekorlar için aşılması gereken dirençler olarak görülüyor.

SEKTÖREL HAREKETLİLİK VE ÖNERİLER

21 Ocak gününün ilk saatlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksinde hafif bir düşüş gözlendi. Sektör bazında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile madencilik olurken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları en çok kaybettiren taraf oldu.

Analistler; petrol arzındaki belirsizlikler nedeniyle Tüpraş’ı, kış koşullarına bağlı enerji ihtiyacı sebebiyle de Naturelgaz, Enerya Enerji ve Enerjisa gibi şirketleri günlük takip listelerinde tutuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

