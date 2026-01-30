TOKİ Ordu kura çekilişi - Canlı İzle

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ordu’da yapılacak 3334 konutun kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahipliğini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak; sonuçlar kura sonrası resmi sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Ordu TOKİ kura çekimi canlı yayını

Ordu’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

Ordu TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Ordu TOKİ kura çekimi, Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adres:

Düz, Süleyman Felek Cd. No:33, 52100 Ordu Merkez/Ordu

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak; bu nedenle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Ordu’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Ordu’da konut dağılımı şöyle:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez (Altınordu)

1500

Aybastı

76

Çamaş

39

Çatalpınar

77

Çaybaşı

31

Fatsa

750

Gölköy

100

Gülyalı

50

Gürgentepe

52

Kabadüz

79

Korgan

80

Ünye

500

TOPLAM

3334

Ordu’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak’ta Nevşehir, Bartın ve Samsun için yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Karabük ve Aksaray için de kura çekilişi yapılıyor.

