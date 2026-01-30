Ordu TOKİ kura çekimi canlı yayını

Ordu’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

Ordu TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Ordu TOKİ kura çekimi, Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adres:

Düz, Süleyman Felek Cd. No:33, 52100 Ordu Merkez/Ordu

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak; bu nedenle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Ordu’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Ordu’da konut dağılımı şöyle:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Altınordu) 1500 Aybastı 76 Çamaş 39 Çatalpınar 77 Çaybaşı 31 Fatsa 750 Gölköy 100 Gülyalı 50 Gürgentepe 52 Kabadüz 79 Korgan 80 Ünye 500 TOPLAM 3334

Ordu’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak’ta Nevşehir, Bartın ve Samsun için yapılacak. Bugün eş zamanlı olarak Karabük ve Aksaray için de kura çekilişi yapılıyor.

TOKİ Karabük kura çekilişi - Canlı İzle