Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Karabük’te verilecek toplam 1.600 konut için kura çekiminin tarih ve saati belli oldu. Hak sahiplerini belirleyecek kura, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Karabük TOKİ kura çekimi canlı yayını

Karabük’te TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekiliş, 30 Ocak 2026 saat 11.00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar, kura sürecini canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

Karabük TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kura çekimi Karabük Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Adres:

100. Yıl, 1009. Cd. No: 14, 78050 Karabük Merkez/Karabük

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi sorgu ekranlarında ilan edilecek. Sonuçlar;

Karabük’te hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Karabük’te konut dağılımı şöyle:

İlçe

Konut sayısı

Banka

Merkez

1.000

Emlak Katılım

Eflani

50

Ziraat

Eskipazar

150

Halkbank

Ovacık

50

Ziraat

Safranbolu

150

Halkbank

Yenice

200

Halkbank

TOPLAM

1.600

TOKİ Niğde sosyal konut ödeme şartları ve fiyatları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama; %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde. Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar tabloda:

Konut tipi

Fiyat

Aylık taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’ den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

B i r sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak Cumartesi günü;

Şehirleirnde yapılacak. 3 şehirde toplam 10 bin 385 ev hak sahiplerini bulacak.

Bugün eş zamanlı olarak Aksaray ve Ordu'da da kura çekimi yapılmakta.

TOKİ kura takvimi haftalık açıklanmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

