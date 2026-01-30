TOKİ Karabük kura çekilişi - Canlı İzle
Karabük TOKİ kura çekimi canlı yayını
Karabük’te TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekiliş, 30 Ocak 2026 saat 11.00’de yapılacak. Salonda yer alamayan vatandaşlar, kura sürecini canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.
Karabük TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Kura çekimi Karabük Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Adres:
100. Yıl, 1009. Cd. No: 14, 78050 Karabük Merkez/Karabük
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi sorgu ekranlarında ilan edilecek. Sonuçlar;
evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari üzerinden,
ayrıca TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek şekilde paylaşılacak.
Karabük’te hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Karabük’te konut dağılımı şöyle:
İlçe
Konut sayısı
Merkez
1.000
Emlak Katılım
Eflani
50
Ziraat
Eskipazar
150
Halkbank
Ovacık
50
Ziraat
Safranbolu
150
Halkbank
Yenice
200
Halkbank
TOPLAM
1.600
TOKİ Niğde sosyal konut ödeme şartları ve fiyatları
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama; %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklinde. Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar tabloda:
Konut tipi
Fiyat
Aylık taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’ den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
B i r sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak Cumartesi günü;
Nevşehir
Bartın
Şehirleirnde yapılacak. 3 şehirde toplam 10 bin 385 ev hak sahiplerini bulacak.
Bugün eş zamanlı olarak Aksaray ve Ordu'da da kura çekimi yapılmakta.
TOKİ Aksaray kura çekilişi - Canlı İzle
TOKİ kura takvimi haftalık açıklanmaya devam ediyor.