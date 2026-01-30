Aksaray TOKİ kura çekimi canlı yayını

Aksaray’da TOKİ kura çekilişi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Aksaray TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Aksaray TOKİ kura çekilişi, Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Büyük Bölcek, Şht. Mehmet Ali Demir Cd. No:26, 68200 Aksaray Merkez/Aksaray adresindeki

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Aksaray’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Aksaray’da konut dağılımı şöyle:

İlçe Konut Sayısı Merkez 1000 Merkez (Helvadere) 79 Merkez (Sağlık) 126 Merkez (Yenikent) 110 Ağaçören 79 Eskil 190 Eskil (Eşmekaya) 94 Gülağaç 43 Gülağaç (Demirci) 50 Güzelyurt 94 Güzelyurt (Ihlara) 94 Ortaköy 190 Sarıyahşi 94 Sultanhanı 110 TOPLAM 2353

Aksaray’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak Cuamrtesi günü Nevşehir, Bartın ve Samsun için yapılacak.

Bugün Aksaray ile eş zamanlı olarak Ordu ve Karabük'te de kura çekilişi yapılıyor.

