TOKİ Aksaray kura çekilişi - Canlı İzle

Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Aksaray’da yapılacak toplam 2353 konutun kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayınlanacak; kura sonrası asil ve yedek listeler sorgu ekranlarında ilan edilecek.

Aksaray TOKİ kura çekimi canlı yayını

Aksaray’da TOKİ kura çekilişi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

Aksaray TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Aksaray TOKİ kura çekilişi, Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

Adres:

Büyük Bölcek, Şht. Mehmet Ali Demir Cd. No:26, 68200 Aksaray Merkez/Aksaray adresindeki

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Aksaray’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Aksaray’da konut dağılımı şöyle:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

1000

Merkez (Helvadere)

79

Merkez (Sağlık)

126

Merkez (Yenikent)

110

Ağaçören

79

Eskil

190

Eskil (Eşmekaya)

94

Gülağaç

43

Gülağaç (Demirci)

50

Güzelyurt

94

Güzelyurt (Ihlara)

94

Ortaköy

190

Sarıyahşi

94

Sultanhanı

110

TOPLAM

2353

Aksaray’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 31 Ocak Cuamrtesi günü Nevşehir, Bartın ve Samsun için yapılacak.

Bugün Aksaray ile eş zamanlı olarak Ordu ve Karabük'te de kura çekilişi yapılıyor.

TOKİ Ordu kura çekilişi - Canlı İzleTOKİ Ordu kura çekilişi - Canlı İzle

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

