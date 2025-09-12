Telefonlarını kapatıp CHP'den AKP'ye geçti! Ustaoğlu'ndan ilk açıklama

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu AKP'ye geçti.

Hasan Ustaoğlu'nun da telefonlarını kapattığı ve AKP'ye geçmek için Ankara'ya yola çıktığı konuşulmuştu.

Konuya ilişkin tartışmalara devam ederken AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MKYK toplantısında, AKP’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozetler bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından takıldı.

30 yıl sonra CHP’ye geçen Seydişehir Belediyesi tekrar AKP’ye geçmiş oldu.

AKP rozetini takan Hasan Ustaoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün burada sizlerle paylaşacağım karar, şahsım için kolay alınmış bir karar değildir. Fakat her zaman söylediğim gibi, bizler makamları kendimiz için değil, milletimiz için taşıyoruz. Bu görevde tek ölçümüz; halkımıza, şehrimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmektir.

Seydişehir’e sevdalı bir kardeşiniz, bir evladınız olarak; ülkemizin içinde bulunduğu şartları, milletimizin beklentilerini ve şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, daha güçlü bir hizmet yolculuğu için Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararım, şahsi bir menfaatin değil; tamamen milletimizin geleceği, şehrimizin kalkınması ve ülkemizin istikrarı adına verilmiş samimi bir karardır. Çünkü biliyorum ki, hizmet birliği, gönül birliği ve güçlü bir siyasi irade ile Seydişehir daha büyük yatırımlara, daha büyük projelere kavuşacaktır.

Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül kırmadan, gönül almaya devam edeceğiz. Bu değişim bir ayrılık değil, aksine Seydişehir için daha güçlü bir kavuşmadır.

Allah’ın izniyle, bundan sonra da sizlerden aldığım güvenle ve destekle, hemşehrilerimin emrinde, Seydişehir’in hizmetinde olmaya devam edeceğim. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin."