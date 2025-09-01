Tehlikenin farkında mısınız? İstanbul alarm veriyor

İstanbul için kritik bir uyarı yapıldı. Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 39,98 olarak kayda geçerken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise itibarıyla yüzde 39,98 olarak ölçüldü.

BARAJLAR ALARM VERİYOR!

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 35,39, Darlık'ta yüzde 52,71, Elmalı'da yüzde 59,43, Terkos'ta yüzde 45,08, Alibey'de yüzde 24,03, Büyükçekmece'de yüzde 41,52, Sazlıdere'de yüzde 37,68, Istrancalar'da yüzde 32,91, Kazandere'de yüzde 19,37, Pabuçdere'de yüzde 30,91 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 347,01 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 337,54 kilogram oldu. Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu sene şimdiye dek 409,78 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün 3 milyon 498 bin metreküp su tüketimi yaşandı. Şehre verilen suyun 229 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 269 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. İSKİ istatistiklerine göre, 1 Eylül'de baraj doluluk oranları 2015 yılında yüzde 68,61, 2016 yılında yüzde 52,54, 2017 yılında yüzde 62,38, 2018 yılında yüzde 61,71, 2019 yılında yüzde 58,67, 2020 yılında yüzde 46,88, 2021' yılında yüzde 57,74, 2022 yılında yüzde 58,06, 2023 yılında yüzde 28,97, 2024 yılında yüzde 45,79 ve 2025 yılında yüzde 39,98 olarak kaydedildi.

“TASARRUF SEFERBERLİĞİ BAŞLATILSIN” ÇAĞRISI!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 10 yılda İstanbul'a su sağlayan barajların 1 Eylül günü yüzde 40'ın altına sadece 2023 yılında düştüğüne işaret etti. Bugünkü oranın son 10 yıldaki en düşük ikinci seviye olduğunu vurgulayan Toros, İstanbul'da günlük su tüketiminin yaz döneminde zaman zaman 3,5 milyon metreküpü geçtiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Toros, konuya ilgili yaptığı değerlendirmede "Kentte haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma oldu hem de suya olan ihtiyaç arttı. Son iki yıldır Marmara Bölgesi son derece kurak geçiyor. Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi de hızla düşüyor. Kısa süreli yağışlar toprak sıcak olduğu için barajlara pek etki etmiyor, buharlaşıp gidiyor. Barajlara suyun gelmesi için peş peşe uzun süre yağış olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar şehirde yağış gözükmediğini ifade eden Toros, su sıkıntısı çekilmemesi için tasarruf seferberliğinin başlatılması gerektiğini belirtti.

“İKİNCİ EN KURAK YAZ OLDU”

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise hiç yağmur yağmaması halinde İstanbul'un yaklaşık 3 aylık suyunun kaldığını ifade ederek şehre mayıs ayından bu yana yaklaşık 3 aylık dönemde 14,4 kilogramlık yağış düştüğünü belirtti.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 100 yıllık süreçte bu rakamın altında yalnızca 2004 yılında 7 kilogramlık yağış olduğunun görüldüğünü ifade eden Tek, "Bu yaz dönemi, son 100 yılda en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz oldu." sözlerini sarf etti.

Tek, İstanbul'daki mevsimsel yağış tahminlerini paylaşarak "Kentte eylül ayında etkili bir yağış gözükmüyor. Yağışlar, normal değerlerin altında gözüküyor. Aynı şekilde ekim ve kasım aylarında da normal değerlerin altında yağış gözüküyor. Aralık ve ocak ayında yağışlar normal ve normal üstü değerlerine dönmeye başlıyor. Yani İstanbulluları yine kuraklık bekliyor. Bunun için de suyla ilgili tasarruf tedbirlerinin uygulanması lazım. Tasarruf konusunda bilinçlendirmenin yapılması gerekiyor. İzmir ve Ankara su krizine girmeye başladı. İstanbul'un da su krizine girme olasılığı çok yüksek gözüküyor. Çünkü yağışlar önümüzdeki üç aylık dönemde yüksek seviyede gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

