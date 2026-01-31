TCMB'den yabancı para kredilerine düzenleme

TCMB'den yabancı para kredilerine düzenleme
Yayınlanma:
TCMB, “sıkı para politikasını desteklemek” amacıyla yabancı para kredilerdeki büyüme sınırını yarıya indirdi ve kredili mevduat hesabı limitlerine yeni bir büyüme sınırı getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek” amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında düzenlemeye gitti.

YABANCI PARA KREDİLERİNDE SINIR YARIYA İNDİRİLDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yabancı para cinsinden kullandırılan krediler için sekiz haftalık dönemler bazında uygulanan büyüme sınırının yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldüğü bildirildi.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİTLERİNE SINIR GETİRİLDİ

Aynı açıklamada, tüketicilere yönelik kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine de ilk kez bir büyüme sınırı konulduğu belirtildi. Bu kapsamda, KMH limitlerinin sekiz haftalık dönemler itibarıyla yüzde 2'den fazla büyüyemeyeceği duyuruldu.

TCMB, yapılan bu düzenlemelerin temel amacının makrofinansal istikrarı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

