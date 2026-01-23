TCMB üçüncü çeyrek raporunu açıkladı: Halk borçlu

TCMB üçüncü çeyrek raporunu açıkladı: Halk borçlu
Yayınlanma:
Merkez bankası'nın 2025 yılı 3. çeyrek finansal hesaplar raporuna göre, Türkiye ekonomisi net borç veren pozisyonuna geçti. Ancak hanehalkının varlıkları mevduatta erirken borçlarının %100'ü krediden oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının 3. çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu yayımladı. Rapor, ülke ekonomisinin finansal röntgenini çekerken, sektörel bazda borç-alacak dengesindeki çarpıcı farkları ortaya koydu.

FİNANSAL BİLANÇODA 12 TRİLYON TL'LİK AÇIK

2023/04/22/borc.jpg

Türkiye ekonomisinin genel finansal büyüklükleri ve pozisyonu şu şekilde gerçekleşti:

ParametreTutar (2025 3. Çeyrek)
Toplam Finansal Varlıklar202 Trilyon TL
Toplam Finansal Yükümlülükler214 Trilyon TL
Net Finansal Pozisyon Açığı / GSYİH%20,8 (1,9 puan iyileşme)
Toplam Borcun GSYİH'ye Oranı%94

HANEHALKI KREDİ KISKACINDA

Raporun hanehalkına ilişkin bölümü, milyonların neden bir türlü "refaha" ulaşamadığını özetliyor:

Varlıkların Yapısı: Hanehalkı finansal varlıklarının yaklaşık %56’sı nakit ve mevduattan oluşuyor. Bu durum, tasarrufların doğrudan piyasa risklerine ve enflasyona açık olduğunu gösteriyor.

Bütçe açığı belli oldu! İşte 2025'in faturasıBütçe açığı belli oldu! İşte 2025'in faturası

Yükümlülüklerin Yapısı: Hanehalkı yükümlülüklerinin tamamına yakını (%100’e yakın) kredilerden oluşuyor.

Yani vatandaşın bankaya borcu dışında bir finansal yükümlülüğü (tahvil, bono vb.) yok; tamamen doğrudan borçlu pozisyonda.

SEKTÖREL POZİSYONLAR: KİM KİMDEN ALACAKLI?

2023/03/23/borc.webp

Ekonominin genelindeki para akışı incelendiğinde, sektörlerin rolleri netleşiyor:

Alacaklı Sektörler: Hanehalkı ve dünyanın geri kalanı (yurt içi diğer sektörlerden alacaklı).

Borçlu Sektörler: Finansal olmayan kuruluşlar (şirketler) ve genel yönetim (kamu).

2025’in ikinci çeyreğinde GSYİH’nin %3,2’si oranında borç alan olan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte GSYİH’nin %0,6’sı oranında "net borç veren" konumuna yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

