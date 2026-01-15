Bütçe açığı belli oldu! İşte 2025'in faturası

Bütçe açığı belli oldu! İşte 2025'in faturası
Yayınlanma:
Son dakika verisi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının son bütçe verisini açıkladı. Hazine, toplanan 11 trilyon liralık vergiye rağmen 1,8 trilyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının acı bilançosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılının son ayı olan aralıkta bütçe dengesi büyük bir açık verdi.

Kasım ayında 169,5 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi, aralık ayında 528 milyar 139 milyon lira açık kaydetti.

Aralık ayına ait detaylar şu şekilde:

Bütçe Giderleri: 1 trilyon 792 milyar TL

Bütçe Gelirleri: 1 trilyon 263,9 milyar TL

Vergi Gelirleri: 1 trilyon 47 milyar TL (Sadece bir ayda halktan toplanan miktar!)

Faiz Dışı Açık: 411,5 milyar TL

2025 YILININ TAMAMI: 1,8 TRİLYONLUK UÇURUM

Yılın tamamına bakıldığında ise tablodaki "kara delik" daha da ürkütücü bir boyuta ulaşıyor. 2025 yılı genelinde bütçe giderleri 14,6 trilyon lirayı aşarken, gelirler 12,8 trilyon lirada kaldı. Sonuç olarak Türkiye, 2025 yılını 1,8 trilyon TL bütçe açığı ile kapattı.

2025 BÜTÇE TABLOSU

KalemTutar (Milyar TL)
Toplam Giderler14.634,6
Toplam Gelirler12.835,5
Vergi Gelirleri (Halkın Ödediği)11.049,4
Yıllık Bütçe Açığı1.799,1
Faiz Dışı Fazla225,3

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Ekonomi
Devlet bankasının emekli veznedarı bir tas çorbaya muhtaç kaldı! Gözyaşlarıyla feryat etti
Devlet bankasının emekli veznedarı bir tas çorbaya muhtaç kaldı! Gözyaşlarıyla feryat etti
Garanti geçişler tutsa da fazla ödüyoruz tutmasa da: Bu kez Osmangazi'nin kaymağını topladılar
Garanti geçişler tutsa da fazla ödüyoruz tutmasa da: Bu kez Osmangazi'nin kaymağını topladılar