Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının acı bilançosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılının son ayı olan aralıkta bütçe dengesi büyük bir açık verdi.

Kasım ayında 169,5 milyar TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi, aralık ayında 528 milyar 139 milyon lira açık kaydetti.

Aralık ayına ait detaylar şu şekilde:

Bütçe Giderleri: 1 trilyon 792 milyar TL

Bütçe Gelirleri: 1 trilyon 263,9 milyar TL

Vergi Gelirleri: 1 trilyon 47 milyar TL (Sadece bir ayda halktan toplanan miktar!)

Faiz Dışı Açık: 411,5 milyar TL

2025 YILININ TAMAMI: 1,8 TRİLYONLUK UÇURUM

Yılın tamamına bakıldığında ise tablodaki "kara delik" daha da ürkütücü bir boyuta ulaşıyor. 2025 yılı genelinde bütçe giderleri 14,6 trilyon lirayı aşarken, gelirler 12,8 trilyon lirada kaldı. Sonuç olarak Türkiye, 2025 yılını 1,8 trilyon TL bütçe açığı ile kapattı.

2025 BÜTÇE TABLOSU