Taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı: 14 yaşındaki kız eve dönmeyince film koptu
İstanbul Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre evden çıkan 14 yaşındaki Z.V. geri dönmeyince ailesi mahallede arama yapmaya başladı.
TACİZ İDDİASI İLÇEYİ KARIŞTIRDI
Genç kızın bir erkekle görüldüğünü öğrenen aile, kızlarının tacize uğradığını iddia ederek şüphelinin evine giderek ailesi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tekme yumruklu kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavgayı ayıran polis, Z.V.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Z.V., burada verdiği ifadede tacize uğramadığını söyleyerek iddiaları reddetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)