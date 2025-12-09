Taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı: 14 yaşındaki kız eve dönmeyince film koptu

İstanbul Sultangazi ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Z.V.(14)'yi ailesi, sokak sokak gezerek aramaya başladı. Z.V.'nin, yanında olduğunu öğrendikleri kişinin evine giden aile, kızlarının taciz edildiğini öne sürerek şüphelinin ailesiyle tekme tokat kavga etti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Z.V., ailesinin taciz iddialarını kabul etmedi.