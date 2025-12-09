Taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı: 14 yaşındaki kız eve dönmeyince film koptu

Yayınlanma:
İstanbul Sultangazi ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Z.V.(14)'yi ailesi, sokak sokak gezerek aramaya başladı. Z.V.'nin, yanında olduğunu öğrendikleri kişinin evine giden aile, kızlarının taciz edildiğini öne sürerek şüphelinin ailesiyle tekme tokat kavga etti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Z.V., ailesinin taciz iddialarını kabul etmedi.

İstanbul Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi’nde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre evden çıkan 14 yaşındaki Z.V. geri dönmeyince ailesi mahallede arama yapmaya başladı.

istanbul-sultangazide-14-yasindaki-kiza-taciz-iddiasi.jpg

TACİZ İDDİASI İLÇEYİ KARIŞTIRDI

Genç kızın bir erkekle görüldüğünü öğrenen aile, kızlarının tacize uğradığını iddia ederek şüphelinin evine giderek ailesi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tekme yumruklu kavgaya dönüştü.

sultangazide-14-yasindaki-kiza-taciz-iddiasi.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavgayı ayıran polis, Z.V.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Z.V., burada verdiği ifadede tacize uğramadığını söyleyerek iddiaları reddetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

