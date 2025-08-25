Sultangazi'de dehşet gecesi: Oğlunun kurşunlarıyla can verdi!

Yayınlanma:
Sultangazi'de Azad Kınay annesi Çiğdem Kınay'ı silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de, 20 yaşındaki Azad Kınay, annesi Çiğdem Kınay'ı silahla vurarak öldürdü.

Saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana gelen olayda, Çiğdem Kınay ile oğlu Azad Kınay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

istanbul-sultangazide-tartistigi-oglu-880205-261452.jpg

ANNESİNE ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti.

Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı.

Olayı gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

istanbul-sultangazide-tartistigi-oglu-880204-261452-1.jpg

ANNE, OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Bina sakinlerinden olay hakkında bilgi alan ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

istanbul-sultangazide-tartistigi-oglu-880206-261452-1.jpg

AZAD KINAY'I YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, annesini öldürdükten sonra kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

