Sular çekilince Kuşadası’nda ortaya çıktı: Apar topar Aydın Müzesi’ne taşındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Yılancıburnu koyunda, deniz suyunun çekilmesinin ardından saha araştırması yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri, denizde mermer bir kaide buldu.

Kaidenin, tarihi eser niteliği taşıyabileceğini düşünülerek, durum Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirildi.

Süleyman’ın düğümü keşfedildi!

Bunun üzerine Kuşadası’na gelen uzmanlar 40 santimetre yüksekliğinde ve 37 santimetre genişliğinde olan kaideyi inceledikten sonra denizden çıkardı ve Aydın Arkeoloji Müzesi’ne götürdü.

"ÇOK ÖNEMLİ ESERLER BULUNUYOR"

Bölgenin Geç Kalkolitik Çağ'dan başlayarak Bizans Dönemi'ne kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu ifadeleri kullandı: