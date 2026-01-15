Sular çekilince Kuşadası’nda ortaya çıktı: Apar topar Aydın Müzesi’ne taşındı
Deniz suyunun çekilmesiyle Kuşadası’ndaki Yılancıburnu Koyu’nda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer bir kaide ortaya çıktı. Denizden çıkarılan tarihi eser, incelenmek üzere Aydın Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü.
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Yılancıburnu koyunda, deniz suyunun çekilmesinin ardından saha araştırması yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri, denizde mermer bir kaide buldu.
Kaidenin, tarihi eser niteliği taşıyabileceğini düşünülerek, durum Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirildi.
Bunun üzerine Kuşadası’na gelen uzmanlar 40 santimetre yüksekliğinde ve 37 santimetre genişliğinde olan kaideyi inceledikten sonra denizden çıkardı ve Aydın Arkeoloji Müzesi’ne götürdü.
"ÇOK ÖNEMLİ ESERLER BULUNUYOR"
Bölgenin Geç Kalkolitik Çağ'dan başlayarak Bizans Dönemi'ne kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, şu ifadeleri kullandı:
- "Deniz suyunun çekilmesiyle mermer kaidenin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Burası doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli bir alan.
- Geçtiğimiz yıl da yine yakın bir yerde dalgaların kıyıyı aşındırması sonucu genç bir erkek heykeli bulunmuştu. Yine 1982 yılında yapılan kurtarma kazılarında da genç bir kadın heykeli ortaya çıkarılmış ve Efes Müzesi’ne taşınmıştı.
- Yılancıburnu’nda kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadan bile çok önemli eserler bulunuyor. Burası sadece kültür varlıkları açısından değil, aynı zamanda denizel biyoçeşitlilik açısından da çok zengin kaynaklara sahip. Bu nedenle bölgenin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerekiyor."
