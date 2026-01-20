Soyundurup soyundurup şantaj yaptılar! Görüntülü konuşma tuzağı ile yarım milyonluk vurgun

Van’dan İstanbul’a gelen ve bir otele yerleşen şantaj çetesinin oyununu polis ekipleri bozdu. 17 ve 21 yaşındaki iki şüpheli, sosyal medyadan kendilerine sahte bir hesap açarak kurbanlarına takip isteği göndermeye başladı. 17 yaşındaki çocuk, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTILAR!

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre, görüşme bitince ise devreye erkek arkadaşı girdi ve kayda aldıkları kişilerden para istemeye başladı. Şüpheli şahıs, para vermek istemeyenleri, söz konusu görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.

Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken polis ekiplerine yapılan bir şikayetle ekipler harekete geçti.

500 BİN LİRA VURGUN!

Polis ekipleri, çifti gözaltına alırken incelenen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi. Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.