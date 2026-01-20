Soyundurup soyundurup şantaj yaptılar! Görüntülü konuşma tuzağı ile yarım milyonluk vurgun

Soyundurup soyundurup şantaj yaptılar! Görüntülü konuşma tuzağı ile yarım milyonluk vurgun
Yayınlanma:
Van’dan İstanbul’a gelen iki sevgili, sosyal medyada iletişime geçtiği kişilere çıplak görüntülerini izleterek onların da soyunmasını sağladı ve şantaj yaptı. Bir ayda toplamda 500 bin liralık vurgun yapan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Van’dan İstanbul’a gelen ve bir otele yerleşen şantaj çetesinin oyununu polis ekipleri bozdu. 17 ve 21 yaşındaki iki şüpheli, sosyal medyadan kendilerine sahte bir hesap açarak kurbanlarına takip isteği göndermeye başladı. 17 yaşındaki çocuk, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı.

antaj3.webp

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTILAR!

NTV'den Tugay Saday'ın haberine göre, görüşme bitince ise devreye erkek arkadaşı girdi ve kayda aldıkları kişilerden para istemeye başladı. Şüpheli şahıs, para vermek istemeyenleri, söz konusu görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.

O kız çocuğunu neden daha önce korumadınız?O kız çocuğunu neden daha önce korumadınız?

Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken polis ekiplerine yapılan bir şikayetle ekipler harekete geçti.

antaj.webp

500 BİN LİRA VURGUN!

Polis ekipleri, çifti gözaltına alırken incelenen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi. Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti: Ekipleri görünce sarıldılar
Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti: Ekipleri görünce sarıldılar
Çocuklarını sabah yolladıkları özel okul iflas etti: Paraları da gitti
Çocuklarını sabah yolladıkları özel okul iflas etti: Paraları da gitti
Dorukhan Büyükışık davasında kritik gelişme: Polislerin dosyası cinayet davasıyla birleşti!
Dorukhan Büyükışık davasında kritik gelişme: Polislerin dosyası cinayet davasıyla birleşti!