O kız çocuğunu neden daha önce korumadınız?

Ankara’da 14 ve 15 yaşlarındaki yaşındaki E. ve N. adlı iki kız çocuğunun gece kulüplerinde çalıştırıldığını, fuhuşa sürüklendiğini ve seks dolandırıcılığına itildiğini anlattığım köşe yazım büyük ses getirdi.

İnfial yarattı E. ve N.’nin başından geçenler…

Neler mi yaşamışlardı?

Hatırlatayım.

E., 2011 doğumlu.

İlkokul altıdan terk.

Geçen yıl 18 Eylül’de Emniyet’e başvurmuş.

Emniyet Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yönlendirmiş.

E., 26 Eylül 2025’te kuruma kabul edilmiş.

İkinci çocuğun adı ise N.

2010 doğumlu.

Liseden terk.

16 Ekim 2025’te kuruma kabul edilmiş.

Ortak noktaları B. adlı gece kulübünde çalıştırılmak.

Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Değerlendirme Birimi’nde 17 Ekim’de ifadeleri alındı.

Görüşme raporunda ‘çocukların anlattıklarına göre’ bölümünde şu iddialara yer veriliyor:

-‘İş hayatı’ garsonluk, konsomatrislik, striptiz ve direk dansıyla başlıyor.

-Patron “Bu adamla birlikte ol, sana 5000 TL ödenecek” diyor. Cinsel ilişki teklifini reddedenler işten atılıyor.

-Polis geldiğinde kızlar depoya açılan kapıdan dışarı çıkarılıyor.

-İçeride uyuşturucu satılıyor.

-‘B.’ adlı mekanda 18 yaşından küçük 10-15 kız çalıştırılıyor.

-‘B.’nin yanı sıra G., İ., P., ve B. adlı mekanlarda da kız çocukları çalıştırılıyor. G.’de kızlar fuhuşa zorlanıyor. A. ve P. uyuşturucu ağırlıklı.

-Kadınlar ve kız çocukları bazı gece kulüplerinin işletmecileri tarafından ‘Tokatçılık’ ya da ‘Çat Çat’ denilen seks dolandırcılığına sürükleniyor. Bu dolandırıcılık türünde, WhatsApp’tan ulaşan ‘müşterilerin’ evine anlaşmalı taksilerle gidiliyor. Evde para alındıktan sonra ‘organizatör’ çağırmış gibi aşağıya inilip kaçılıyor. Bir gecede 10-15 tokatçılık yaşanabiliyor.

-Antalya ve Mersin’e gidilerek, tokatçılık yapılıyor.

-Mamak, Keçiören ve Altındağ nüfus müdürlüklerinde anlaşmalı memurlar üzerinden çocukların yaşı kimlik kartlarında büyük gösteriliyor.

-‘Panel’ adı verilen telefon uygulaması ile adı-soyadı öğrenilen müşterilerin özel bilgileri ele geçirilerek, şantajla para vermeleri isteniyor.

Bakanlık gerçeği saklıyor

Ben bu rezaleti duyurunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Açıklamada, geçen eylül ve ekim aylarında kuruma ilk kabulleri yapılan kızların beyanları ihbar kabul edilerek, suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Bu, doğru.

Böylece adli makamların harekete geçtiği, soruşturma açıldığı ve çocukların devlet koruması altına alındığı anlatılıyor.

Açıklamada şöyle devam ediliyor:

“Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması en temel önceliğimizdir. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edecek hiçbir ihmal ve istismara müsamaha gösterilmeyecek ve bu konudaki mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir.”

Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor.

E.’ye danışmanlık verilmiş

Dahası…

Yurttaşlara yalan söyleniyor.

Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, E. ile ilk kez 18 Eylül 2025’te tanışmadı.

E.’nin bakanlığa bağlı Ankara Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile teması eskiye dayanıyor.

E., ‘evden kaçtığı’ gerekçesiyle annesi T.D. tarafından şikayete konu edilmiş. Bir aile mahkemesi danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar vermiş. Çocuk Koruma Kanunu’nun beşinci maddesine göre danışmanlık tedbiri, anne ve babalara çocuk yetiştirme konusunda, çocuklara da eğitimleri ve gelişimleriyle ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik bilgilendirmeye deniyor.

Yani E., Ankara ŞÖNİM’de danışmanlık alıyor.

Annesi konsomatris, babası cezaevinde

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, E. ve ailesini tanıyor mu?

Evet, tanıyor.

Kurum tarafından hazırlanan raporda, anne T.D.’nin konsomatris olarak çalıştığı, günlük 4.000 TL kazandığı, lise mezunu olduğu ve kızı üzerinde yeterli otoriteyi sağlayamadığı ifade ediliyor.

Baba D.’nin ise çeşitli suçlardan ceza aldığı, tutuklu olduğu ve 2039 yılına kadar içeride kalacağı belirtiliyor.

E.’nin iletişime açık olduğu, sorulara açık ve net cevap verdiği kaydediliyor. Kardeşi M.’nin ise sekizinci sınıfta okuduğu, başarısının yüksek ve okula devamının düzenli olduğu anlatılıyor.

Bir yıldır kulüplerde çalışıyor

Rapordan anlıyoruz ki…

E., danışmanlık aldığı tarihte konsomatrislik yapıyor.

Çünkü E., 18 Ekim 2025’te Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesinde şöyle diyor:

“Bir kulüp var, ‘B.’ diye. Kız çocuklarını çalıştırıyorlar, uyuşturucu ve zorla alkol içiriyorlardı. Bu kulübe iki ay önce gitmiştim. Orada B.K. adlı kişi, kulübün sahibi ile arkadaş. B.K. ile ‘abla’ dediğim E.V. sayesinde tanıştım. E.V., eskort gibi gidip tokatçılık yapıyor. Bana ‘Gel beraber fuhuş yapalım, çok para var. Hiçbir şey yapmana gerek yok, yanımda otur, görüntü yap’ dedi. Yanında iki kere bulundum. Bu olay 1.5 ay kadar önce oldu.”

Ayrıca 22 Ekim 2025 tarihli görüşme raporunun sonuç bölümünde E.’nin “Bir yıldır bu kişileri tanıdığı, detaylı işlere gittiği” anlatılıyor.

E.’nin ifadesi, Ankara ŞÖNİM’de danışmanlık aldığı dönemde gece kulüplerinde çalıştığını, fuhuş ve seks dolandırıcılığına itildiğini gösteriyor.

Öyleyse…

E., neden vaktinde koruma altına alınmadı?

Niçin danışmanlıkla yetinildi?

Danışmanlık verilirken, konsomatrislik yaptığı bilgisini sakladı mı?

Yoksa bu bilgi biliniyordu da görmezden mi gelindi?

Bu soruları yönelttiğim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri dosyada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle yanıt veremeyeceklerini söylediler.

Bakanlık görevlileri şüpheli

Oysa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri şüpheliler arasında yer alıyor.

E.’nin danışmanlık sırasında fuhuşa itilmesi bakımından kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal yönünden dosya Memur Suçları Bürosu’na gönderilecek.

Hali hazırda E.’nin ifadelerinde adı geçen bir kişi tutukluyken, iki kişi için ev hapsi tedbiri uygulanıyor.