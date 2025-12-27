Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı!

Yayınlanma:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sosyal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

"Kovid affı" olarak bilinen düzenlemeyi içeren 11'inci Yargı Paketi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, on binlerce hükümlünün tahliyesi dün başlamıştı.

On binlerce hükümlüye davullu zurnalı tahliye!On binlerce hükümlüye davullu zurnalı tahliye!

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, cezaevinden tahliyelerin başlamasının sonrasında Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların servis edildiğini belirtti.

ekran-goruntusu-2025-12-27-001931.png
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın TBMM'de gündeme getirdiği Telegram gruplarındaki 'tetikçi' ilanlarından biri. (26 Aralık 2025)

On binlerce hükümlü serbest bırakıldı: Telegram gruplarından 'suç ilanları' açıldıOn binlerce hükümlü serbest bırakıldı: Telegram gruplarından 'suç ilanları' açıldı

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İzmir'de, sosyal medya üzerinden bu yönde 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

'TETİKÇİ' İLANI VEREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

