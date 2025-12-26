On binlerce hükümlü serbest bırakıldı: Telegram gruplarından 'suç ilanları' açıldı

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkkan, cezaevinden tahliyelerin başlamasının sonrasında Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların servis edildiğini belirtti.

ERDOĞAN İMZALADI 11. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜKTE

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edilmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlamanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 50 bin mahkumun tahliyesine başlandı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

On binlerce hükümlüye davullu zurnalı tahliye!

‘TAHLİYELER SONRASI TELEGRAM’DA SUÇ İLANLARI PAYLAŞIMI’

Tahliyeler ile ilgili İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Bu paketi millî piyango gibi gören kimi mahkûmlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı" diyen Türkkan, söz konusu ilanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Türkkan, TBMM'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: