On binlerce hükümlü serbest bırakıldı: Telegram gruplarından 'suç ilanları' açıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
11. Yargı Paketi Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yürürülüğe girdi. Bu kapsamda 50 bin mahkumun tahliesi başlamıştı. İYİ Partili Lütfü Türkkan, tahliyelerin ardından Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların paylaşıldığını öne sürdü.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu'nda yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkkan, cezaevinden tahliyelerin başlamasının sonrasında Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların servis edildiğini belirtti.

ERDOĞAN İMZALADI 11. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜKTE

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı 11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edilmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlamanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 50 bin mahkumun tahliyesine başlandı.

ssstwitter-com-1766770181020-frame-at-0m11s.jpg
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

‘TAHLİYELER SONRASI TELEGRAM’DA SUÇ İLANLARI PAYLAŞIMI’

Tahliyeler ile ilgili İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çarpıcı bir iddia ortaya attı. "Bu paketi millî piyango gibi gören kimi mahkûmlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı" diyen Türkkan, söz konusu ilanın ekran görüntüsünü paylaştı.

17651572-348a-4e9b-9c36-274390823795.webp

Türkkan, TBMM'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

  • "Bu paketi millî piyango gibi gören kimi mahkûmlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. ‘Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım’ diyerek İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

