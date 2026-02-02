Sosyal medya tartışması silahlı grup kavgasına dönüştü

Sosyal medya tartışması silahlı grup kavgasına dönüştü
Ankara'nın Sincan ilçesinde, sosyal medyada başlayan tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı ve üzerlerinden silahlar ele geçirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sanal ortamda başlayan bir tartışmanın sokakta silahlı çatışmaya dönüşmesi polisi harekete geçirdi. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, çok sayıda silah ele geçirildi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Olay, Plevne Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında eski bir husumet bulunan iki grup, sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı hakarete varan bir tartışmaya başladı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya geldi ve çıkan arbede kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışma sırasında bazı kişilerin tabanca ile ateş açtığı, açılan ateş sonucunda bölgede bulunan bir aracın isabet aldığı tespit edildi.

Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdiTokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen dört şüpheliyi (F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.) gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek muhafaza altına alındı.

Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralıEsenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Polis, olayla bağlantılı diğer kişileri tespit etmek ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

