Sosyal medya tartışması silahlı grup kavgasına dönüştü

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sanal ortamda başlayan bir tartışmanın sokakta silahlı çatışmaya dönüşmesi polisi harekete geçirdi. Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, çok sayıda silah ele geçirildi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Olay, Plevne Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında eski bir husumet bulunan iki grup, sosyal medya platformları üzerinden karşılıklı hakarete varan bir tartışmaya başladı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya geldi ve çıkan arbede kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışma sırasında bazı kişilerin tabanca ile ateş açtığı, açılan ateş sonucunda bölgede bulunan bir aracın isabet aldığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen dört şüpheliyi (F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.) gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek muhafaza altına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Polis, olayla bağlantılı diğer kişileri tespit etmek ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.