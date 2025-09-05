Son dakika|CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

Yayınlanma:
CHP, İstanbul'da yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir karar aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek

900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasının ardından bir yandan belediye başkanlarına ve belediye bürokratlarına yönelik operasyonlarla, diğer yandan partinin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarıyla mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi, hafta başında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Yönetimi'ni geçici olarak görevden almasının ardından hafta boyunca siyasi yol haritasını belirlemek için mesai yaptı.

İstanbul'dan çıkan karar ve 15 Eylül günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek olan davada çıkacak olası kararları değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları, 5 Eylül Pazartesi günü çıkacak olası kararın siyasi sonuç doğurmasının engellenebileceği görüşü üzerinde durdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

