Son Dakika | Yakalama kararı verilen Antalya İl Emniyet Müdürü teslim oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavıclığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası teslim oldu.

halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, Arslan'ın teslim olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Firari Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya’da teslim oldu."

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı karaının infazının gerçekleştirilmemesi üzerine savcılık, Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklama emri çıkarmasını talep etmişti.

Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan

ADI İFADELERDE GEÇTİ

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bunun yanı sıra Savcılıkça Fazlı Ateş’in de rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

İlker Arslan’ın eşi Melek Arslan’ın da şüpheli sıfatı ile ifadesinin alınmasına karar verildi.

EŞİ İFADE VERDİ KARDEŞİ GÖZALTINDA

İlker Arslan'ın eşi Melek Arslan da bugün 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınması için emniyete davet edilirken, kendisine çok benzeyen kardeşi de gözaltına alındı.

Arslan'a bire bir benzeyen erkek kardeşi, Niğde otoyolunda ilerlediği sırada aracının durdurulması üzerine yakalandı. İlker Arslan ile kardeşi arasındaki benzerlik, akıllara "şaşırtma" taktiği uyguladıklarını getirdi. Kardeş Arslan, bu nedenle de "suçluyu kayırmak" suçundan gözaltına alındı.

FİRARİ EMNİYET MÜDÜRÜ TESLİM OLDU

