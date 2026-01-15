Son dakika | Voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 kişi gözaltında! Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bugün altıncı dalga operasyon düzenlendi.

VOLEYBOLCU DERYA ÇAYIRGAN GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Voleybolcu Derya Çayırgan da var.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin test sonucu pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir . Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Derya Çayırgan, Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden biridir. 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğan Çayırgan, voleybol kariyerine Yeşilyurt Spor Kulübü altyapısında başlamış ve 2005 yılında profesyonel olarak forma giymeye başlamıştır. Libero pozisyonunda görev yapan oyuncu, savunmadaki başarısı, oyun görüşü ve istikrarlı performansıyla tanınmaktadır.

Kariyeri boyunca Türkiye’nin üst düzey liglerinde birçok önemli kulüpte oynayan Derya Çayırgan; Yeşilyurt, Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor, PTT ve Keçiören Belediyesi SigortaShop gibi takımlarda forma giymiştir. Özellikle Sultanlar Ligi’nde uzun yıllar mücadele etmesi, onu ligin en tecrübeli liberolarından biri haline getirmiştir.

Yaklaşık 1.68 metre boyunda olan Çayırgan, libero pozisyonunun gerektirdiği hız, refleks ve savunma becerileriyle ön plana çıkmaktadır. Sahadaki liderliği ve tecrübesiyle oynadığı takımlara önemli katkılar sağlamış, Türk voleybolunda güvenilir bir savunma oyuncusu olarak kendine sağlam bir yer edinmiştir.