Son dakika | Leyla Aydemir'in ölümünde amca tutuklandı

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin, haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

SANIKLARIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ!

Tanıkların dinlenmesinin ardından 7 sanık mahkemede yeniden ifade verdi. Anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, dava sürecine ilişkin "Okunan ve dinlenen tanık beyanlarıyla ilgili söyleyeceğimiz bir husus yoktur. Dosyanın geldiği aşama itibarıyla, sanıklar hakkında atılı suçların gerçekleştiği yönündeki tüm belgelerin daha da netleştiğini görüyoruz. Sanıkların yurt dışı bağlantıları olması nedeniyle kaçma şüphesi bulunmaktadır.” ifadelerini kullanırken “Ayrıca sanıkların ve yakınlarının, diğer sanıklar ve şüpheliler üzerinde etki etme ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklanmalarını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

SANIKLAR BERAATLARINI İSTEDİ!

Sanıklar Ayşe Artam ve Yıldırım Artam beraatlarını isterken Besim Dursun, mahkemede yaptığı savunmada "Bu işle alakamız yoktur. Mağdur edildik, beraatimizi istiyoruz. Polis nezaretine gittiğimizde Yusuf imza atarken "İtiraf mı ettiler acaba?" diye sordu. Bu cümleyi neden kullandığını bilmiyorum. Baba Nihat, 25 yıl önce evlenmişti ve ayrılmıştı. Kadın ayrıldığında hamileydi. Bebek Nihat'a gönderildi. Çocuk geldikten birkaç gün sonra vefat etti. "Bunu defnedeceğiz" dediler, biz de defnedilmesine yardım ettik. Nihat'ın babası Nadir vardı, yani bebeğin dedesi. Kucağında kefene sarılı bir bebek vardı. Sordum, "Bebek öldü, defnetmeye götürüyorum" dedi. Ben de onunla birlikte gittim. Defnettik. Bebek kızdı galiba" dedi.

Mehmet Ali Aydemir, "Suçsuzum. 8 yıldır yargılanıyoruz. Bu olayla hiçbir alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullanırken Musa Aydemir, "Mağdur edildik, beraatimi talep ediyorum" dedi. Hatun Dursun ise "Beraatimi istiyorum. Aleyhimde ifade verenlerden de davacıyım" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN AMCAYA SORU!

Mahkeme başkanı, amca Yusuf Aydemir'e "Leyla'nın kaybolduğu günden bulunduğu zamana kadar telefonunuzun interneti kapalı. Tuşlu telefon kullandığınızı söylediniz ancak elinizde akıllı telefon bulunduğuna dair fotoğraflar var. Abiniz Nihat Aydemir'le aranızda bir probleminiz var mıydı? Sizin dışınızdaki herkes aranızda problem olduğunu söylüyor” sorusunu yöneltti.

Yusuf Aydemir ise, "Suçum günahım yoktur, beraatimi istiyorum. Bana iftira atıldı. Keşke katil bulunsaydı. Telefonumun internetinin kapalı olması, internetimin bitmiş olmasından kaynaklanmış olabilir. Ağrı merkeze jandarmayla birlikte geldik. Traktörle yukarıya gitmemin nedeni, Leyla'nın başka bir yerde bulunduğunu duymuş olmamdı. Bu nedenle oraya gittim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra tekrar Leyla'nın bulunduğu yere gittiğini ifade eden amca, “Nihat Aydemir'le aramızda herhangi bir husumet yoktur. Şüphelendiğim hiç kimse yoktur, olsaydı söylerdim. Abim Nihat Aydemir, yaklaşık 25 yıl önce evlendi. Resmî bir evlilik değildi. Anlaşamadılar. Doğumdan sonra bebeği gönderdiler. Bebek emzirilmemiş, mama verilmiş. Hastalanmış ve vefat etmiş. O dönemde bu tür durumlar devlete bildirilmiyordu. Bildirim yapılmadan defnedildi" sözlerini sarf etti.

AMCANIN TUTUKLANMASINA HÜKMEDİLDİ!

Mahkeme, Yusuf Aydemir’in öldürme suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Dosyanın, 12 Şubat 2026 ve 10 Mart 2026 tarihlerinde değerlendirildikten sonra, 10 Nisan 2026 tarihine ertelenmesine karar verildi.

BİR NUMARALI ŞÜPHELİYDİ!

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinde, amca Yusuf Aydemir hep bir numaralı şüpheli oldu.

1. Husumet ve Miras İddiası

Davanın ilk aşamasındaki gerekçeli kararda, Yusuf Aydemir'in ağabeyi (Leyla’nın babası) Nihat Aydemir ile aralarında miras ve mal paylaşımı (traktörün kime ait olacağı ve babalarından kalan altınlar) nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre amca, bu husumet nedeniyle Leyla'yı kaçırıp sakladı, sonra da öldürdü.

2. Şüpheli Tavırlar ve Çocuğu Uzaklaştırma

Gerekçeli kararda şu iddialar yer aldı:

Yusuf Aydemir'in olay günü küçük oğlu Ümeyir'i de yanına alarak Leyla'yı kandırıp evin önünden uzaklaştırdığı ileri sürülmüştür.

Arama çalışmaları sırasında sergilediği tavırların "yeğeni kaybolmuş birinden ziyade, nerede olduğunu biliyormuşçasına şüpheli" olduğu belirtilmiştir.

Leyla'nın kaybolmasından kısa süre sonra çevreyi gözetlerken görüldüğü iddia edilmiştir.

3. AFAD Ekipleriyle İlgili Ses Kaydı İddiası

Dava sürecinde, arama yapan AFAD ekiplerinin Leyla'nın sesini bir kilerde duyduğu ancak amcanın "Ses etme, duyulursa beni öldürürler" dediğine dair bir ses kaydı bulunduğu iddiası gündeme geldi ve bu ses kayıtlarının incelenmesi talep edildi.

4. Yargılama Süreci ve Mevcut Durum