Son dakika | Kocaeli’de belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Zirve Yolu üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Saklı Vadi bölgesine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Özgün Kocaeli'nin haberine göre, kaza sonucu otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 7 ambulans, 1 UMKE ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, kadın ve çocukların da bulunduğu öğrenilen otobüsün içerisinde sıkışan yolcular koordineli çalışmayla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.