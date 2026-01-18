Son dakika| Kapatılan Şafak Hastanesi'nde yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Özel Şafak Hastanesi, Türkiye’yi sarsan “yenidoğan çetesi” skandalı kapsamında faaliyetleri durularak kapatılmıştı.

Dev özel hastanenin kapısına kilit vuruldu

HASTANEDE YANGIN ÇIKTI

Gazeteci Merve Tokaz'ın haberine göre, hastanenin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin, ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.

'Yenidoğan çetesi' davasında 3 kişi tahliye edildi

'YENİDOĞAN ÇETESİ' OLAYI NEDİR?

27 Mart 2023’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan bir ihbar üzerine başlatılan incelemelerde, bazı sağlık çalışanları ve hastane personelinin, acil yenidoğan bebekleri önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelere yönlendirdikleri iddia edildi. Çete, iddianın ardından İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturmanın ardından ortaya çıktı.

Savcılık soruşturmasında 47 doktor, hemşire, ambulans görevlisi ve diğer sağlık çalışanı hakkında dava açıldı; bu kişilerin, bebeklerin gerçek ihtiyaçları olmamasına rağmen yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk edildiği ve uzun süre tutulduğu, bu süreçte hem ailelerden hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

İddianamede adı geçen bebeklerden en az 10’unun uygun olmayan şartlarda tedavi görüldüğü için hayatını kaybettiği ya da ciddi sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi. İstanbul’da soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen birçok özel hastanenin faaliyetleri durduruldu, bazı hastaneler kapatıldı ve sözleşmeleri feshedildi.

Sanıklar, yönlendirilen bebeklerin bakımının gerekleri yerine getirilmediği ve sosyal güvenlik sisteminin dolandırıldığı gerekçesiyle yargılanmaya başlandı.