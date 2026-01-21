Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 18.11 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:4.5 (Mw)
- Yer:Sındırgı (Balıkesir)
- Tarih:2026-01-21
- Saat:18:11:49 TSİ
- Enlem:39.135 N
- Boylam:28.32389 E
- Derinlik:11.58 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 4.5 olarak açıkladığı depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de bilgi paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin aktardığı bilgiler şu şekilde:
- Deprem yeri: ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
- Tarih: 21.01.2026
- Saat: 18:11:49 TSİ
- Büyüklük: 4.6
- Derinlik: 5.4 km
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 21, 2026
