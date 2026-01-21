Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18.11 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:4.5 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2026-01-21

Saat:18:11:49 TSİ

Enlem:39.135 N

Boylam:28.32389 E

Derinlik:11.58 km

Sındırgı'da Ağustos 2025'te meydana gelen depremde birçok bina hasar görmüştü

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 4.5 olarak açıkladığı depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de bilgi paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin aktardığı bilgiler şu şekilde: