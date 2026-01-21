Son Dakika | Balıkesir'de deprem! Çevre illerde de hissedildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18.11 sıralarında meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

  • Büyüklük:4.5 (Mw)
  • Yer:Sındırgı (Balıkesir)
  • Tarih:2026-01-21
  • Saat:18:11:49 TSİ
  • Enlem:39.135 N
  • Boylam:28.32389 E
  • Derinlik:11.58 km
thumbs-b-c-17270aecda865b42984def03dd975f9c.jpg
Sındırgı'da Ağustos 2025'te meydana gelen depremde birçok bina hasar görmüştü

Mersin Erdemli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!Mersin Erdemli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 4.5 olarak açıkladığı depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden de bilgi paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin depreme ilişkin aktardığı bilgiler şu şekilde:

  • Deprem yeri: ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
  • Tarih: 21.01.2026
  • Saat: 18:11:49 TSİ
  • Büyüklük: 4.6
  • Derinlik: 5.4 km

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

