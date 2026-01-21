Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.12’de Mersin’in Erdemli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8; derinliğini ise 7,8 kilometre olarak duyurdu. Depremin merkez üssü olarak Erdemli’ye bağlı Kustullu mevkiini işaret etti.

AFAD ve Kandilli’den yapılan açıklamalarda, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

EN SON SİLİFKE'DE OLMUŞTU

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Mersin'de en sonra deprem 27 Ekim 2025'te meydana gelmişti.

27 Ekim'deki deprem Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yaşanmıştı. Depremin derinliği de 12.78 kilometre olarak ölçülmüştü.