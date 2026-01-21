Mersin Erdemli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Mersin Erdemli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:
Son dakika... Mersin'in Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremi 3.9 ölçerken Kandilli 3.8 büyüklüğünde ölçtü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.12’de Mersin’in Erdemli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,8; derinliğini ise 7,8 kilometre olarak duyurdu. Depremin merkez üssü olarak Erdemli’ye bağlı Kustullu mevkiini işaret etti.

AFAD ve Kandilli’den yapılan açıklamalarda, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İşte depremzedeye imzalatılan o boş senetİşte depremzedeye imzalatılan o boş senet

EN SON SİLİFKE'DE OLMUŞTU

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Mersin'de en sonra deprem 27 Ekim 2025'te meydana gelmişti.

27 Ekim'deki deprem Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yaşanmıştı. Depremin derinliği de 12.78 kilometre olarak ölçülmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Türkiye
Av tüfeğiyle vurularak ölmüştü: Hamza'yı yanlışlıkla kuzeni vurmuş!
Av tüfeğiyle vurularak ölmüştü: Hamza'yı yanlışlıkla kuzeni vurmuş!
Erdoğan'ın mektup arkadaşı Burak Soylu'ya tutuklama talebi
Erdoğan'ın mektup arkadaşı Burak Soylu'ya tutuklama talebi
Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var
Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var