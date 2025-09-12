Son Dakika | Antalya Belediyesi soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 21 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 7 kişi serbest bırakılırken, 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ve bazı belediye bürokratlarının bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında ayrıca Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyım atandı.

Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 21 kişiye gözaltı!

Antalya Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada daha önce de önemli gelişmeler yaşanmıştı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Kerimoğlu ile birlikte gözaltına alınmış; Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmış, Kerimoğlu ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.