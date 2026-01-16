AKP MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın'ın kuzeni Mert Ayaydın gözaltına alındı. Aynı zamanda AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'ın da konu hakkında yaptığı açıklamada gözaltı haberinin doğru olduğunu ve detayları kendisinin de araştırdığını söylediği öğrenildi.

GEREKÇESİ BELLİ DEĞİL

Son döneme damgasını vuran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonlarının ardından, AKP'li vekilin kuzeninin de gözaltına alınması dikkat çekti. Ancak Mert Ayaydın'ın gözaltına alınma gerekçesi henüz belli değil.

"YENİ ÖĞRENDİM ŞAŞKINIM"

Gazeteci Can Özçelik, gözaltı haberini AKP'li siyasetçi Aydın Ayaydın'a sorduğunu, Ayaydın'ın, "Maalesef doğruymuş. Ben de yeni öğrendim. Şaşkınım. Detaylarını ben de sizin gibi araştırıyorum" cevabını verdiğini sosyal medya hesabından aktardı.