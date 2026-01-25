Son Dakika | AFAD duyurdu! Gaziantep'te deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 19.13 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

GAZİANTEP'TE DEPREM MEYDANA GELDİ

Yerin 7.82 kilometre derinliğinde olan deprem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Nurdağı (Gaziantep)

Tarih:2026-01-25

Saat:19:13:26 TSİ

Enlem:37.14083 N

Boylam:36.92139 E

Derinlik:7.82 km

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathenesi, Gaziantep'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Yapılan açıklamada, depremin yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.