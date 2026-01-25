Son Dakika | AFAD duyurdu! Gaziantep'te deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem meydana geldi. Saat 19.13 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
Yerin 7.82 kilometre derinliğinde olan deprem ile ilgili AFAD'dan şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:4.1 (Mw)
- Yer:Nurdağı (Gaziantep)
- Tarih:2026-01-25
- Saat:19:13:26 TSİ
- Enlem:37.14083 N
- Boylam:36.92139 E
- Derinlik:7.82 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 25, 2026
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathenesi, Gaziantep'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Yapılan açıklamada, depremin yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 25, 2026
ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) https://t.co/65yJvJfNDR
