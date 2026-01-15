Son dakika | 21 günde 39 bin 271 kişi afla tahliye edildi: Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında 39 bin 271 mahkumun cezaevlerinden tahliye edildiğini duyurdu. Bakan Tunç ayrıca 28 bin 352 mahkumun ise açık ceaevine gönderildiğini açıkladı.