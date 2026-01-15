Son dakika | 21 günde 39 bin 271 kişi afla tahliye edildi: Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında 39 bin 271 mahkumun cezaevlerinden tahliye edildiğini duyurdu. Bakan Tunç ayrıca 28 bin 352 mahkumun ise açık ceaevine gönderildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanların tartışma konusu olan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, paketle beraber şimdiye kadar 39 bin 271 mahkumun cezaevlerinden tahliye edildiğini açıkladı. 28 bin 352 mahkumun ise açık ceaevine gönderildiğini belirtti.

