Sokak ortasında cinayet işledi: “Yanlışlıkla vurdum” dedi!

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Caddesi’nde, 2 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, arkadaşı Mercan Başdar ile yürüyen Hüseyin Uzun, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Boynuna isabet ederek kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı da bölgeden uzaklaşırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uzun, hayatını kaybetti. Hüseyin Uzun'un 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu, cezaevinden 10 gün önce izinli olarak ayrıldığı, üzerinden cezaevi izin kağıdının çıktığı belirtildi.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Diğer taraftan saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı ile kaldırımda yürüdüğü, yol kenarında bekleyen motosikletli tarafından vurulduğu ve şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Uzun'un vurulmasının ardından arkadaşı Mertcan Başdar'ın ara sokağa girdiği ve koşarak uzaklaştığı anlar da yer aldı.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin Miraç Çağlar olduğu belirlendi ve Çağlar ve Mertcan Başdar’ı gözaltına alındı. Başdar’ın üst aramasında Miraç Çağlar’ın ruhsatsız tabancası bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Miraç Çağlar ile Mertcan Başdar, adliyeye sevk edilirken Çağlar tutuklandı, Başdar ise serbest bırakıldı.

Tutuklu sanığın yargılanmasına Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemeye, Miraç Çağlar’ın yanı sıra Mertcan Başdar ve taraf avukatları katıldı. Çağlar savunmasında, “Öncelikle Hüseyin’in ailesinden özür diliyorum. Hüseyin ile bir husumetim yoktur. Mertcan Başdar ile 2016 yılından beri tanışırız. Üçümüz arkadaştık. Mertcan olaydan yaklaşık bir ay önce benim motosikletimle kaza yaptı. Ben de bunun karşılığında bana borçlandığını söyledim. Olaydan 1 hafta önce konuşmak için evine gittim. Gece orada kaldım. Sabah kalktığımda tabancamı da aldığını fark ettim. Mertcan ile aramdaki husumetin nedeni budur” ifadelerini kullandı.

“Olay günü bir yakınından Mertcan ile Hüseyin’in Altıparmak Caddesi’nde olduğunu öğrendim. Konuşmak için yanlarına gittiğimde Mertcan’ın beni görerek elini beline attığını fark ettim. Bunun üzerine ben de yanımda bulunan tabancayla korkutmak amacıyla yere doğru bir el ateş açarak kaçtım” sözlerini sarf eden sanık, “ Kimseyi vurmak gibi bir kastım yoktu. Eğer kastım olsaydı 1 el ateş açmazdım. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra Hüseyin’in vurulduğunu sanal medyadan öğrendim. Pişmanım” dedi.

MAHKEME 30,5 YIL HAPİS CEZASI VERDİ!

Miraç Çağlar’ın ardından söz verilen Mertcan Başdar ise “Olay günü Hüseyin’le Altıparmak Caddesi’nde yürürken, Miraç’ı gördüm. Gördüğüm gibi tabancasını çekip, ateş açtı. Biz de korkuyla yere doğru eğildik. Daha sonra Miraç kaçtı. Bu sırada Hüseyin yere yığıldı. Ben de tekrar gelir korkusuyla olay yerinden kaçtım, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Miraç Kaya’ya, Hüseyin Uzun’u ‘Olası kasıtla öldürme’ suçundan 23 yıl, Mertcan Başdar’ı ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Ruhsatsız silah kullanma suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, bu cezayı 5 bin lira para cezasına çevirdi.