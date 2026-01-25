Silivri ve Avcılar'da korkutan gelişme: Deniz suyu 250 metre birden çekildi

Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak mevkiinde denizin geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanı ortaya çıktı, bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu. Denizin çekildiğini görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

GIRGIR TEKNELERİ AÇIĞA DEMİRLEDİ

Deniz suyunun çekilmesi balıkçıları da etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği görüldü. Bazı gırgır gemilerinin ise balık avlamak için limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.

"TAHMİNEN 200-250 METRE KADAR ÇEKİLDİ"

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Agim Gavri ise, “Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

AVCILAR'DA YAKLAŞIK 15 METRE ÇEKİLDİ

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Yaz aylarında plaj olarak kullanılan alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın büyüdüğü görüldü.

İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce de benzer çekilmeler yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu söyledi.