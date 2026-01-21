İki ilde deniz suyu çekildi! Korkutan görüntülere uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ Marmaraereğlisi ile Muğla Datça’daki Kumluk Plajı’nda deniz suyunun metrelerce çekilmesi endişe yarattı. Kıyıda daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıkarken, uzman İlker Eroğlu çekilmenin doğal nedenlere bağlı olduğunu belirtti.

İki farklı kentte kaydedilen sıra dışı manzaralar tedirginliğe yol açtı. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ile Muğla’nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı’nda deniz suyunun kıyıdan belirgin şekilde çekildiği gözlemlendi. aa-20260120-40316565-40316561-datcadaki-kumluk-plajinda-deniz-suyu-cekildi.jpg​​​​​​​

Datça’daki Kumluk Plajı’nda deniz seviyesi yaklaşık 5 metre gerilerken, Marmaraereğlisi sahilinde bu mesafe yer yer 10 metreye ulaştı. Suyun çekilmesiyle birlikte normal şartlarda deniz altında kalan alanlar açığa çıktı; taşlar, yosunlar ve deniz tabanı net şekilde görülebilir hâle geldi.

Olağan dışı durum bazı vatandaşların ilgisini çekti. Kıyıda yürüyüş yapanlar ve ortaya çıkan alanları fotoğraflayanlar olurken, ilçe sakinleri yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.aa-20260120-40309356-40309351-tekirdagda-marmaraereglisi-sahilinde-deniz-suyu-cekildi.jpg​​​​​​​

Uzmanlar, bu tür çekilmelerin doğal nedenlerle meydana gelebileceğini belirtirken, olayın arka planına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi. ​​​​​​​aa-20260120-40309356-40309354-tekirdagda-marmaraereglisi-sahilinde-deniz-suyu-cekildi.jpg​​​​​​​

"RÜZGARIN HEP AYNI YÖNDE ESMESİYLE..."

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi. İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığına dikkat çeken Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Rize Şehir Hastanesi’nde fatura büyüyor: Toplam maliyet 18 milyar lirayı aştı!
Son dakika | Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon: 13 gözaltı kararı
Davos.. Trump.. SDG.. El Şara: Neler oldu neler?
