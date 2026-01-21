İki ilde deniz suyu çekildi! Korkutan görüntülere uzmanlardan açıklama geldi

İki farklı kentte kaydedilen sıra dışı manzaralar tedirginliğe yol açtı. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ile Muğla’nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı’nda deniz suyunun kıyıdan belirgin şekilde çekildiği gözlemlendi. ​​​​​​​

Datça’daki Kumluk Plajı’nda deniz seviyesi yaklaşık 5 metre gerilerken, Marmaraereğlisi sahilinde bu mesafe yer yer 10 metreye ulaştı. Suyun çekilmesiyle birlikte normal şartlarda deniz altında kalan alanlar açığa çıktı; taşlar, yosunlar ve deniz tabanı net şekilde görülebilir hâle geldi.

Olağan dışı durum bazı vatandaşların ilgisini çekti. Kıyıda yürüyüş yapanlar ve ortaya çıkan alanları fotoğraflayanlar olurken, ilçe sakinleri yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı. ​​​​​​​

Uzmanlar, bu tür çekilmelerin doğal nedenlerle meydana gelebileceğini belirtirken, olayın arka planına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi. ​​​​​​​ ​​​​​​​

"RÜZGARIN HEP AYNI YÖNDE ESMESİYLE..."

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi. İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığına dikkat çeken Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir" dedi.