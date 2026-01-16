Antalya'da kıyıya Akdeniz foku vurdu

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Mermerli Plajı kıyısında bir Akdeniz fokunun kumsalda hareketsiz yattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

EKİPLER KUMSALDA AKDENİZ FOKU BULDU

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında yaklaşık 1,5-2 metre boyunda yetişkin bir Akdeniz fokunun kumsalda bulunduğunu belirledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçilerek durum hakkında bilgi paylaşan ekipler, çevresinde güvenlik önlemi aldığı fokun zarar görmesini önleyerek kontrollü şekilde yeniden denize dönmesini sağladı.

Öte yandan, Akdeniz fokunun, Yunanistan'da bakım altında bulunduğu bir havuzdan kaçarak Antalya sahillerine gelmiş ve dinlenme amacıyla kıyıya çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.