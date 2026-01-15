Şile'de iş cinayeti! Konteynerde mahsur kalan işçi çıkan yangında yaşamını yitirdi

Olay, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. İşçilerin barınma amacıyla kullandığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Plastik ve panel malzemelerin etkisiyle alevler saniyeler içinde tüm konteyneri kapladı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ ANCAK ACI HABER GELDİ

Çevredeki diğer işçilerin ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şile itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler bitişikteki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın sonrası içeri giren sağlık ve itfaiye ekipleri, içeride bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Diyarbakır'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. İş cinayetinde can veren kişinin kimlik bilgileri henüz netleşmezken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık, yangının elektrik kontağından mı yoksa ısınma düzeneğinden mi kaynaklandığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.