Diyarbakır'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çocuk işçi cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İnşaatta çalışan 16 yaşındaki Velat Kılınç, 2'nci kattan düşerek ağır yaralandı. Kılınç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir inşaatın son katında çalışan Velat Kılınç, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ve iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Velat Kılınç’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kılınç'ın naaşı, Bismil Akpınar Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!

GEÇEN YIL 94 ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI KAYBETTİ

İSİG Meclisi raporuna göre, Türkiye’de 2025 yılında en az 2105 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Her gün en az 6 işçi hayatını kaybederken, çocuk işçi ölümleri de korkunç tabloyu gözler önüne serdi. 2025 yılında en az 94 çocuk işçi hayatını kaybetti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Türkiye
Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum
Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!
Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!