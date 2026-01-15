Diyarbakır'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir inşaatın son katında çalışan Velat Kılınç, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ve iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 16 yaşındaki genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Velat Kılınç’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kılınç'ın naaşı, Bismil Akpınar Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş cinayetlerinde utanç tablosu: 2025'te çocuk işçi ölümlerinde ağır bilanço!

GEÇEN YIL 94 ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI KAYBETTİ

İSİG Meclisi raporuna göre, Türkiye’de 2025 yılında en az 2105 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Her gün en az 6 işçi hayatını kaybederken, çocuk işçi ölümleri de korkunç tabloyu gözler önüne serdi. 2025 yılında en az 94 çocuk işçi hayatını kaybetti.