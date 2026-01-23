Adnan Oktar suç örgütünün 'veliaht'ı olarak anılan Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken operasyonda yakalandı. Dayanık hakkında 150 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

SERDAR DAYANIK KİMDİR?

Serdar Dayanık, Adnan Oktar suç örgütünün kilit isimlerinden biri olarak tanınan bir isimdir. Uzun süre örgütün yönetim kadrosunda yer aldı ve Oktar'a en yakın kişi olarak anıldı.

SERDAR DAYANIK KAÇ YAŞINDA?

Resmi kaynaklarda doğum yılına ait net bir bilgi bulunmamakla birlikte, hakkında açılan davalarda orta yaş grubunda olduğu belirtiliyor.

SERDAR DAYANIK YAKALAMA SÜRECİ

Uzun bir süre firari olarak anılan Dayanık, 23 Ocak 2026'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken polis operasyonuyla yakalandı.

SERDAR DAYANIK'IN ÖRGÜT İÇİNDEKİ KONUMU NE?

Adan Oktar'ın en yakınındaki isimlerden biri olarak örgüt içinde 'veliaht' konumundaydı ve örgüt'ün yönetiminde kritik rol oynadı.

ADNAN OKTAR'IN 'VELİAHT'I OLARAK NE YAPIYORDU?

Örgütün içinde aktif rol oynuyordu. Oktar'ın yokluğunda örgüt içi koordinasyonu sağlıyor ve karar mekanizmalarında söz sahibi oluyordu. Örgüt üyeleri üzerinde otorite kuruyor ve Oktar'ın talimatlarının uygulamaya konulup konulmadığını kontrol ediyordu.

İç iletişim ve organizasyonu sağlıyor. Örgüt içindeki hiyerarşiyi sürdürmek, üyeler arasında bağları korumak ve Oktar'ın ideolojisini devam ettirmeye çalışıyordu.

SERDAR DAYANIK OKTAR'IN YERİNE Mİ GEÇECEK?

Kamuoyu ve örgüt üyelerine 'Oktar'ı yerine geçebilecek kişi' olarak gösteriliyor. Bu da onu örgüt içinde özel bir konuma koyuyordu.

SERDAR DAYANIK'IN KAÇ YIL HAPSİ İSTENİYOR?

Hakkında açılan davalarda son sayıda suçtan yargılandığı için toplamda 150 yıl hapis cezası talep ediliyor.

HANGİ SUÇLARDAN DOLAYI 150 YIL HAPİS İSTENİYOR?

Nitelikli cinsel saldırı

Çocukların cinsel istismarı

Suç örgütü kurmak ve yönetmek

Dolandırıcılık ve kara para aklama

Tehdit ve şantaj

Adnan Oktar'ın sağ kolu kaçarken yakalandı: Kesinleşmiş 150 yıl hapsi vardı

SERDAR DAYANIK NE ANLATMIŞTI?

Serdar Dayanık, Adnan Oktar’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve yargı sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemişti. Bu kapsamda savcılığa verdiği 90 sayfalık ifadede, Oktar yapılanmasının iç işleyişini, finans kaynaklarını ve örgütlenme modelini ayrıntılarıyla anlatarak soruşturmanın seyrini etkileyen kritik bilgiler paylaşmıştı.

ADNAN OKTAR’IN HÜKMÜ KESİNLEŞMİŞTİ

Adnan Oktar, 18 Temmuz 2018’de tutuklanmasının ardından yargılandığı davada 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanarak kesinleşmişti. Oktar’la birlikte yargılanan örgüt üyeleri de cinsel istismar, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürmeye teşebbüs ve kişisel verilerin hukuka aykırı kaydı gibi birçok suçtan mahküm edilmişti.