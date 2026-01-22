Adnan Oktar'ın sağ kolu kaçarken yakalandı: Kesinleşmiş 150 yıl hapsi vardı

Tutuklu Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün kilit isimlerinden olan Serdar Dayanık, emniyet birimlerinin takibi sonucu yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Dayanık hakkında kesinleşmiş 150 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

ADNAN OKTAR'IN SAĞ KOLU YAKALANDI

İstanbul İstihbarat Şube Müdrülüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleri ile birlikte Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı.

Serdar Dayanık

Operasyon kapsamında suç örgütü lideri Oktar'ın 150 yıla kadar hapis cezasıyla aranan Serdar Uyanık Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Dayanık'ın saklamak için bir dönem, avukatlık bürosunda yaşadığı ve çok fazla telefon hattı değiştirdiği ancak emniyet birimlerinin takibi sonucu bugün yakalandığı öğrenildi.

Tutuklu suç örgütü lideri Adnan Oktar

Avukatı Adnan Oktar'ın son halini paylaştı: 30'lu yaşlarda gibi...

OKTAR'IN CEZASI ONANDI

18 Temmuz 2018'de tutuklanan Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Örgüt üyeleri ise "cinsel istismar", "kasten öldürmeye teşebbüs", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi" gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.