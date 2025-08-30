Saros Körfezi’nde oltaya takıldı! Görenler hayret etti: Tam 25 kilo

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Kahraman Koyuncu, Çağatay Uz ve Uğur Altınsoy, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Sahili'nden tekne ile Saros Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Koyuncu, bir süre sonra bir balığın yemi tuttuğunu fark etti.

TAM 20 DAKİKA MÜCADELE ETTİ!

Koyuncu, balığım suyun yüzeyine çıkarabilmek için yaklaşık 20 dakika boyunca mücadele etti. Yakalanarak tekneye çekilen balığın benekli köpek balığı olduğunu ortaya çıkarken yaklaşık 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo ağırlığındaki balık, yeniden denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

