Saros Körfezi’nde oltaya takıldı! Görenler hayret etti: Tam 25 kilo

Saros Körfezi’nde oltaya takıldı! Görenler hayret etti: Tam 25 kilo
Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi’nin kıyısında bulunan Yaylaköyü açıklarında avlanan amatör balıkçıların ağına 1,5 metre boyunda, 25 kilo ağırlığında benekli köpek balığı takıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan ve amatör balıkçılık yapan Kahraman Koyuncu, Çağatay Uz ve Uğur Altınsoy, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yaylaköy Sahili'nden tekne ile Saros Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Koyuncu, bir süre sonra bir balığın yemi tuttuğunu fark etti.

saros-korfezine-atilan-oltaya-25-kilolu-889517-264240.jpg

TAM 20 DAKİKA MÜCADELE ETTİ!

Koyuncu, balığım suyun yüzeyine çıkarabilmek için yaklaşık 20 dakika boyunca mücadele etti. Yakalanarak tekneye çekilen balığın benekli köpek balığı olduğunu ortaya çıkarken yaklaşık 1 buçuk metre boyunda, 25 kilo ağırlığındaki balık, yeniden denize bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köpek balıklarının nesli tehlike altında: Yüzgeçlerinden çorba, derisinden zımpara yapılıyorKöpek balıklarının nesli tehlike altında: Yüzgeçlerinden çorba, derisinden zımpara yapılıyor

Türk yüzücülere köpekbalığı saldırdı! Belini ısırdı: Yarım kaldıTürk yüzücülere köpekbalığı saldırdı! Belini ısırdı: Yarım kaldı


Kaynak:DHA

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Tartıştığı kişiyi vurmak isterken kendini yaraladı!
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Düzenlemeler gölgesinde harp okulları mezuniyet töreni: Erdoğan'dan orduda disiplin vurgusu
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: Ölü ve yaralılar var