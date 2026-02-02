Saray'dan 500 bin lirayla geçinemeyen AKP'li vekile: Şamarı yedi!

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan geçtiğimiz günlerde Çorlu'da yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, "Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın" ifadeleriyle siyasi görüşü fark etmeksizin her kesimin tepkisini toplayabilmeyi başardı.

AKP'li vekil geçinemiyormuş!

AÇIKLAMASIYLE TEPKİLER DE KATLANDI

Ekonomik krize rağmen kullanılan bu ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan AKP'li Özcan, konuşmanın 'dost meclisinde' yapıldığını ve bağlamından koparıldığını söyledi. Yakınma amacı taşımadığını öne süren Özcan milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yineledi.

-AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama

SARAY'DAN MESTAN ÖZCAN'A: ŞAMARI YEDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral TV100'de katıldığı programda AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın 'şamarı yediğini' söyledi: