Saray'dan 500 bin lirayla geçinemeyen AKP'li vekile: Şamarı yedi!

Yayınlanma:
Aylık 500 bin lira maaşının kendisine yetmediğini söyleyerek tüm Türkiye'nin tepkisini çeken AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ı bu defa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral hedef aldı: "Bence Mestan Özcan yeterince şamarı yedi"

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan geçtiğimiz günlerde Çorlu'da yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, "Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın" ifadeleriyle siyasi görüşü fark etmeksizin her kesimin tepkisini toplayabilmeyi başardı.

AKP'li vekil geçinemiyormuş! "Maaşımı ve emekli maaşımı vereyim gel bir ay idare et"AKP'li vekil geçinemiyormuş!

AÇIKLAMASIYLE TEPKİLER DE KATLANDI

Ekonomik krize rağmen kullanılan bu ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan AKP'li Özcan, konuşmanın 'dost meclisinde' yapıldığını ve bağlamından koparıldığını söyledi. Yakınma amacı taşımadığını öne süren Özcan milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yineledi.

'500 bin lira ile geçinemiyorum' diyen AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama-AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama

SARAY'DAN MESTAN ÖZCAN'A: ŞAMARI YEDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral TV100'de katıldığı programda AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın 'şamarı yediğini' söyledi:

yeni-proje-17.jpg

  • "Bence Mestan Özcan yeterince şamarı yedi. Söylediğine, yaptığına bin pişman oldu. Bir siyasetçi ne konuştuğunu çok iyi bilecek. Siz siyasetçiyseniz bu işe soyunmuşsanız, halkınızı temsil ediyorsanız, sadece Tekirdağ halkını değil... Onun için bin düşünüp bir konuşacaksınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Türkiye
Arazi kavgası büyüdü komandolar müdahaleye geldi: 11 kişi hastanelik oldu
Arazi kavgası büyüdü komandolar müdahaleye geldi: 11 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu! 12 şirkete kayyum atandı
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın