Saray'dan 500 bin lirayla geçinemeyen AKP'li vekile: Şamarı yedi!
AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan geçtiğimiz günlerde Çorlu'da yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, "Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın" ifadeleriyle siyasi görüşü fark etmeksizin her kesimin tepkisini toplayabilmeyi başardı.
AÇIKLAMASIYLE TEPKİLER DE KATLANDI
Ekonomik krize rağmen kullanılan bu ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan AKP'li Özcan, konuşmanın 'dost meclisinde' yapıldığını ve bağlamından koparıldığını söyledi. Yakınma amacı taşımadığını öne süren Özcan milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yineledi.
-AKP'li vekilden 'Keşke yapmasaydı' dedirten açıklama
SARAY'DAN MESTAN ÖZCAN'A: ŞAMARI YEDİ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral TV100'de katıldığı programda AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın 'şamarı yediğini' söyledi:
- "Bence Mestan Özcan yeterince şamarı yedi. Söylediğine, yaptığına bin pişman oldu. Bir siyasetçi ne konuştuğunu çok iyi bilecek. Siz siyasetçiyseniz bu işe soyunmuşsanız, halkınızı temsil ediyorsanız, sadece Tekirdağ halkını değil... Onun için bin düşünüp bir konuşacaksınız."