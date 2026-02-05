Samsun'da yüzlerce şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Samsun'da, gümrük kaçağı parfüm ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 591 ŞİŞE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şahsın adresinde kaçak parfüm bulundurduğuna dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçti. İlkadım ilçesinde belirlenen adrese yapılan baskında, çeşitli markalara ait toplam 591 şişe gümrük kaçağı parfüm bulundu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sırasında adreste bulunan şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyete götürülerek işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, ele geçirilen ürünlerin kaynağı ve dağıtım ağına yönelik olarak genişletildiği öğrenildi.