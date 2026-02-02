Kaçak altını sınırdan ayakkabısına gizleyerek geçirmiş! Bir ayda 41 kilo

Altın fiyatlarında son zamanlarda meydana gelen artış ve yurtdışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması altın kaçakçılığı girişimlerinde de artışa yol açtı.

Türkiye’den gelen gemiyi durdurdular: Konteyner açılınca gözlerine inanamadılar

Bu kapsamda, gümrük muhafaza birimleri tarafından yürütülen risk analizi ve kontroller sonucunda, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer alan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.

AYAKKABILARININ İÇİNE GİZLEMİŞLER!

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içine gizlenmiş, toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Ele geçirilen 41 kilo kaçak altının piyasa değerinin yaklaşık 297 milyon TL olduğu tespit edilirken, operasyonlarda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.







