Kaçak altını sınırdan ayakkabısına gizleyerek geçirmiş! Bir ayda 41 kilo

Kaçak altını sınırdan ayakkabısına gizleyerek geçirmiş! Bir ayda 41 kilo
Yayınlanma:
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ocak ayı içerisinde Habur Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyonlarda, toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi. Kaçak altınların bazıları, şüphelilerin giydikleri ayakkabıların içinde bulunurken 12 kişi gözaltına alındı.

Altın fiyatlarında son zamanlarda meydana gelen artış ve yurtdışı ile Türkiye arasındaki fiyat farkının açılması altın kaçakçılığı girişimlerinde de artışa yol açtı.

Türkiye’den gelen gemiyi durdurdular: Konteyner açılınca gözlerine inanamadılarTürkiye’den gelen gemiyi durdurdular: Konteyner açılınca gözlerine inanamadılar

Bu kapsamda, gümrük muhafaza birimleri tarafından yürütülen risk analizi ve kontroller sonucunda, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer alan Habur Sınır Kapısı’nda ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.

haburda-41-kilo-kacak-altin-ele-geciril-1144412-339792.jpg

AYAKKABILARININ İÇİNE GİZLEMİŞLER!

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, bir kısmı şüphelilerin ayakkabıları içine gizlenmiş, toplamda 41 kilo kaçak altın ele geçirildi.

haburda-41-kilo-kacak-altin-ele-geciril-1144414-339792.jpg

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Ele geçirilen 41 kilo kaçak altının piyasa değerinin yaklaşık 297 milyon TL olduğu tespit edilirken, operasyonlarda 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı bildirildi.




Kaynak:DHA

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Türkiye
Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor
Yağışlar arttı barajlar doldu! Ankara’da su seviyeleri yükseliyor
Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı
Tatil planları suya düştü: İki dev tatil tek haftaya sıkıştı
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış
Emeklilere ayar veren vekil AKP'ye geçmeden önce farklı düşünüyormuş! 7 önerge ve teklife imza atmış