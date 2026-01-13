Saman balyalarının arasından kaçak göçmenler çıktı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
SAMAN BALYALARI ARASINDA SAKLANAN 3 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Çalışma kapsamında saman yüklü araç Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerin araçta yapılan aramada, saman balyalarının arasına oluşturulan özel bölmede saklanan, Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinden sonra sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Göçmenleri taşıyan kamyonetin sürücüsü H.P., polis tarafından gözaltına alındı. Emiyetteki işlemlerinin ardından "Göçmen kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)