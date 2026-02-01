Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbara ilişkin çalışma başlattı.

23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı23 ildeki 'uyuşturucu' operasyonunda 177 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

sakaryada-2-kilo-metamfetamin-ele-gecir-1145140-340007.jpg

2 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!

51 yaşındaki K.K. isimli şüphelinin kullandığı araç Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin, aracın içerisinde yaptığı aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildiZehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.


Kaynak:DHA

