Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbara ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
2 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!
51 yaşındaki K.K. isimli şüphelinin kullandığı araç Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin, aracın içerisinde yaptığı aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
