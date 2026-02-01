Sakarya’da zehir tacirlerine operasyon! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.