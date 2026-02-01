Zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın yakalandığını ve 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticareti İle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik” ifadelerini kullandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

“Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.” sözlerini sarf eden Yerlikaya, “Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir” dedi.

Bakan Yerlikaya, sözleri devamında “Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi ve emniyet müdürlüğünü tebrik etti.