Şakalaşmanın sonu kötü bitti: Arkadaşını bıçakladı

Şakalaşmanın sonu kötü bitti: Arkadaşını bıçakladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmit’te şakalaşma sırasında çıkan ve kavgaya dönüşen olayda, 31 yaşındaki Ferhat Ozan Yıldırım, arkadaşı tarafından karnından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şakalaşma sırasında çıkan kavgada arkadaşı A.K. (20) tarafından karnından bıçaklanan Ferhat Ozan Yıldırım (31) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak’taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. Otoparkta kanlar içinde baygın halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bittiKartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti

"ŞAKALAŞMA İLE BAŞLADI"

Sağlık personelinin kontrollerinde karın bölgesinden bıçaklandığı anlaşılan ve isminin Ferhat Ozan Yıldırım olduğu öğrenilen yaralı, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, cinayet şüphelisinin, Yıldırım'ın arkadaşı A.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, A.K.'yi olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı.

A.K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, Yıldırım ile otoparkta şakalaştıklarını, şakalaşmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğünü, boğuşma sırasında motosikletin arkasındaki sepette bulunan bıçağı alarak Yıldırım’ı bir kez karnından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Türk bayrağına provokasyonda 5 gözaltı
Türk bayrağına provokasyonda 5 gözaltı
Atlas Çağlayan ile ilgili tehdit paylaşımlarına 1 tutuklama
Atlas Çağlayan ile ilgili tehdit paylaşımlarına 1 tutuklama
Demet'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı: "Bıçakladığım anları hatırlamıyorum"
Demet'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı: "Bıçakladığım anları hatırlamıyorum"