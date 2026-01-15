Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!

Samsun’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, geçtiğimiz gün saat 19. 30’da gelen dolandırıcılık ihbarının ardından çalışma yürüttü.

Önce euroyu uzattı olmadı, doları denedi yine yemedi! Uyanık esnaf tuzağa düşmedi

SAHTE KİMLİKLE ARSA SATTIĞI BELİRLENDİ!

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, M.Ş.G.'nin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtığı ve yine M.Ç.'ye ait bir arsayı N.U.'ya 10 milyon lira karşılığında sattığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, ilk olarak 10 milyon liralık paranın yaklaşık yarısını şüphelinin M.Ç. adına açtığı hesaba aktarılmadan müdahale ederek kurtardı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Ekipler, daha sonra ise M.Ş.G.'yi yakaladı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ile 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.



