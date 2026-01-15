Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!

Sahte kimlikle arsa satışı yapan şahıs yakalandı!
Yayınlanma:
Samsun’da sahte kimlik kullanarak M.Ç.’ye ait arsayı 10 milyon lira bedelle N.U.'ya (50) satan M.Ş.G. (44), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, geçtiğimiz gün saat 19. 30’da gelen dolandırıcılık ihbarının ardından çalışma yürüttü.

SAHTE KİMLİKLE ARSA SATTIĞI BELİRLENDİ!

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, M.Ş.G.'nin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtığı ve yine M.Ç.'ye ait bir arsayı N.U.'ya 10 milyon lira karşılığında sattığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, ilk olarak 10 milyon liralık paranın yaklaşık yarısını şüphelinin M.Ç. adına açtığı hesaba aktarılmadan müdahale ederek kurtardı.

sahte-kimlikle-10-milyon-liraya-arsa-sat-1116305-331439.jpg

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Ekipler, daha sonra ise M.Ş.G.'yi yakaladı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ile 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.


Kaynak:DHA

