Önce euroyu uzattı olmadı, doları denedi yine yemedi! Uyanık esnaf tuzağa düşmedi

Sultangazi’nin en işlek ticaret noktalarından Ordu Caddesi’nde, sabahın erken saatlerinde kepenk açan Ünal Erol için gün, sıradan bir müşteri diyaloğuyla başladı. Ancak iç giyim mağazasının kasasında yaşananlar, küresel ekonominin yerel pazarlara sızan karanlık yüzünü; sahte döviz trafiğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Saat 10.30 sularında mağazaya giren yabancı uyruklu iki kadın müşteri, seçtikleri ürünlerle kasaya yöneldiğinde, Erol’un yıllara dayanan esnaf tecrübesi ile organize bir dolandırıcılık girişimi karşı karşıya geldi.

EURO, DOLAR VE DİKKATLİ BİR ESNAF

Mağaza içindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, alışverişi tamamlayan müşterilerin ödeme aşamasında sergiledikleri rahat tavırlar dikkat çekiyordu. Kadınlar, ödemeyi Türk Lirası yerine dövizle yapmayı teklif etti. İlk hamle, Euro üzerinden geldi.

Ünal Erol, kendisine uzatılan banknotu eline aldığında, kağıdın dokusu ve baskı kalitesindeki anormalliği fark etti. Parayı inceleyen Erol, sahte olduğunu anlayarak iade etti. Ancak müşterilerin ısrarı bitmedi; bu kez ceplerinden Amerikan Doları çıkardılar. Erol, ikinci girişimi de aynı dikkatle savuşturdu: "Dolar da sahte."

Bu noktada diyalog, ticari bir alışverişten çıkıp, bir suçüstü anına dönüştü. Erol’un "Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?" sorusu ve polis çağırma tehdidi, kadınların mağazayı hızla terk etmesiyle sonuçlandı.

"GENÇ KARDEŞLERİMİZ ANLAYABİLİR Mİ?"

Olayın ardından konuşan iş yeri sahibi Ünal Erol, yaşadığı deneyimi sadece bireysel bir mağduriyetten kurtulma olarak görmüyor; aynı zamanda meslektaşlarına yönelik bir uyarı olarak değerlendiriyor. Erol, "Zaten benim gibi esnaflar anlarlar, çok çabuk yemezler. Ama genç kardeşlerimiz de var, onlar anlayabilirler mi? Çok zor" diyerek, piyasadaki sahte para riskinin özellikle tecrübesiz işletmeciler için oluşturduğu tehdide dikkat çekti.

Yabancı uyruklu oldukları belirtilen şüphelilerin, "arkalarına bakmadan" kaçışı, sahte paranın farkında olduklarının ve bunu bilinçli bir yöntem olarak kullandıklarının somut bir göstergesiydi.



Erol, olayı emniyet birimlerine bildirerek gerekenin yapılmasını talep etti.