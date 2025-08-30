Sahilleri süslüyor: Koparmanın cezası yarım milyon lira!

Yayınlanma:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan 14 kilometre uzunluğundaki sahil, koruma altındaki kum zambaklarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Koruma altındaki kum zambaklarını koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde doğal olarak yetişen kum zambakları, beyaz çiçekleri ve kokusuyla görenleri büyülüyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası ise tam 557 bin 212 lira.

zambak-3.jpg

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambakları, özellikle yaz aylarında sahile gelen tatilcilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaklaşık 40-45 santimetre boya ulaşabilen ve hoş kokularıyla dikkat çeken bitkiler, sahile ayrı bir güzellik katıyor.

zambak-1.jpg

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, kum zambaklarının nem, çiğ ve deniz suyuna dayanıklı yapısıyla sahillerde kendiliğinden yetiştiğini belirterek, “Denizimizin adeta süs çiçeği konumundaki kum zambaklarının koparılması veya ticari amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara verilen ceza oldukça yüksek. Doğayı korumak için bu çiçeklere sahip çıkmalıyız” dedi.

zambak.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

